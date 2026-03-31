Le famiglie italiane stanno affrontando un aumento delle spese energetiche, con un incremento di circa 1.800 euro all’anno. Le tariffe dell’elettricità sono salite dell’8,1% rispetto al periodo precedente. La situazione è collegata alle tensioni geopolitiche che influenzano il mercato dell’energia nel paese.

di Claudia Marin ROMA L’emergenza energia torna a bussare alle porte delle famiglie italiane e, questa volta, lo fa con il timbro ormai noto della geopolitica. Dal secondo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente vulnerabile servito in maggior tutela aumenta dell’8,1%, una crescita che riporta in primo piano il legame diretto fra guerra in Medio Oriente, tensioni sulle rotte strategiche e prezzi pagati da cittadini e imprese. L’aggiornamento deciso da Arera riguarda circa 3 milioni di utenti vulnerabili ancora nel regime di maggior tutela. Dal primo aprile il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo salirà a 30,24 centesimi di euro per kilowattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caro energia ci costa 1.800 euro. Stangata per l’elettricità: +8,1%

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