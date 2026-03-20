Caro energia Von Der Leyen | Dobbiamo aggiornare meccanismo Ets e abbassare tasse elettricità – Il video

La presidente della Commissione europea ha affermato che è necessario aggiornare il meccanismo di scambio di emissioni (ETS) e ridurre le tasse sull’elettricità. Durante un intervento a Bruxelles, ha sottolineato che l’ultima componente riguarda la tariffazione del carbonio. Il suo discorso si è focalizzato su queste misure in relazione alle politiche energetiche e ambientali adottate dall’Unione Europea.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "La quarta e ultima componente è la tariffazione del carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissione (ETS) sta funzionando: ha ridotto massicciamente il consumo di gas, ha diminuito la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e ha ridotto la nostra vulnerabilità. Ha inoltre stimolato importanti investimenti nella transizione energetica, verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio come le rinnovabili e il nucleare, che sono prodotte internamente e ci garantiscono indipendenza. Tuttavia, dobbiamo modernizzarlo e renderlo più flessibile", così la Presidente della... 🔗 Leggi su Open.online

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