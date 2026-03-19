il peso della guerra energia e inflazione stangata da 800 euro per famiglie e imprese

Una nuova stangata di circa 800 euro all’anno colpirà le famiglie toscane, mentre l’inflazione continua ad aumentare e la crescita economica si ferma. La situazione si traduce in un peso crescente sui bilanci domestici e sulle imprese, con effetti immediati sulla vita quotidiana e sui costi di gestione. I dati evidenziano una situazione economica in evoluzione e complessa.

Una nuova stangata da quasi 800 euro l’anno per le famiglie toscane, inflazione in aumento e crescita economica in frenata. È il quadro che emerge dalla nota di lavoro dell’Irpet sugli effetti della guerra in Medio Oriente sull’economia regionale. Preso uno scenario di rincaro del 50% del costo dei beni energetici importati per almeno 12 mesi, l’Irpet stima per la Toscana - per effetto della guerra in Medio Oriente - la possibilità di un aumento dell’inflazione dell’1% e una riduzione del Pil dello 0,3%, ma "una più rapida risoluzione del conflitto potrebbe attenuarne sensibilmente gli impatti". Lo studio è stato illustrato dal direttore dell’istituto per la programmazione economica regionale, Nicola Sciclone, in una conferenza stampa col presidente della Regione Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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