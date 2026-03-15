Bollette luce e gas stangata nel Lazio ma Viterbo resiste | quanto costa l' energia

Le bollette di luce e gas rappresentano un peso crescente per molte famiglie del Lazio, con aumenti significativi registrati negli ultimi mesi. In particolare, Viterbo ha mostrato una maggiore stabilità rispetto alle altre province della regione, dove i costi dell’energia continuano a salire. Aprire le fatture diventa così un'operazione sempre più difficile da affrontare per molti utenti.

L'analisi di Facile.it conferma che la Tuscia è l'area meno cara della regione, nonostante i pesanti rincari rispetto agli anni passati Aprire le bollette di luce e gas continua a essere un momento critico per il portafoglio dei cittadini. Nel 2025 la spesa media per l'energia ha raggiunto livelli importanti andando a pesare sensibilmente sulle economie domestiche, anche se la Tuscia riesce a mantenere un primato positivo nel contesto regionale.?Secondo l'analisi condotta da Facile.it, che ha preso in esame i contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata, una famiglia viterbese ha pagato in media 1.648 euro durante lo scorso anno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stangata sulle bollette per la guerra in Iran: 166 euro in più per luce e gas

Bollette 2025 a Como, stangata da oltre 2.600 euro l’anno: tra le province più care per luce e gasQuanto è costato davvero vivere e pagare le bollette in provincia di Como nel 2025? La risposta è semplice e pesante: oltre 2.

Una selezione di notizie su Bollette luce

Temi più discussi: Bollette luce e gas: la stima scende a +312 euro l’anno, ma carburanti in forte aumento; Bollette luce e gas: il prezzo fisso sta davvero scomparendo? Facciamo chiarezza; Bollette luce e gas: qual è la spesa media a marzo 2026?; Offerte Enel luce e gas marzo 2026: tutte le promo per risparmiare!.

Bollette luce e gas, salasso in Polesine: la spesa media per l'energia è di 823 euro e 1.563 per il riscaldamentoROVIGO - Nel 2025 in Veneto una famiglia ha speso mediamente 2.295 euro tra luce e gas. Ma il dato che emerge con più forza guardando alla provincia di Rovigo è ancora ... ilgazzettino.it

Luce e gas, anche in Piemonte si teme un nuovo boom delle bolletteIl nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma nuove nubi incombono dopo i recenti fatti iraniani, con il conflitto che ha prodotto un immediato boom dei prezzi della benzina e del ... torinoggi.it

Luce e gas, anche in Piemonte si teme un nuovo boom delle bollette x.com

Bollette luce e gas, salasso in Polesine: la spesa media per l'energia è di 823 euro e 1.563 per il riscaldamento facebook