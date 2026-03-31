Il cappio israeliano | sì alla pena di morte solo per i palestinesi

Il parlamento israeliano ha approvato una legge che consente la pena di morte esclusivamente per i cittadini palestinesi. La legge si basa su principi di violenza e suprematismo, secondo quanto dichiarato dai sostenitori. La decisione ha suscitato reazioni da parte di gruppi e organizzazioni internazionali, che ne hanno criticato le implicazioni legali e umanitarie. La normativa entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

L’unica democrazia Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello L’unica democrazia Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesi Articoli correlati Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi. L’estrema destra festeggia in AulaIl Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per terrorismo. Pena di morte per i palestinesi: Israele acceleraLa politica ha un talento speciale: trasformare ciò che per decenni è rimasto teorico in qualcosa di improvvisamente “necessario”. Una legge israeliana introduce la pena di morte per i palestinesiÈ stata approvata dalla Knesset e riguarda quelli condannati per terrorismo, ma non verrà applicata ai cittadini israeliani Il parlamento israeliano... Israeli Doctors Just Ruined Everything for Ben-Gvir