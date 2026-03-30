Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per chi commette atti di terrorismo con l’intento di provocare la morte di una persona e di negare l’esistenza dello Stato. La legge è stata approvata con il sostegno della formazione politica di destra, che ha festeggiato in Aula. La norma specifica che la condanna capitale si applica a chi causa intenzionalmente la morte nell’ambito di un atto terroristico.

Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per terrorismo. Secondo il testo, è passibile di condanna capitale “chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell’ambito di un atto di terrorismo, con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele”. La Knesset ha dato il suo ok in lettura finale e la norma è passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benjamin Netanyahu si è recato personalmente in aula per votare a favore. Uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito dell’ex ministro della difesa Avigdor Lieberman, leader del partito di destra radicale Israel Beytenu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi. L’estrema destra festeggia in Aula

Altri aggiornamenti su Parlamento israeliano

Pena di morte per i palestinesi: Israele acceleraLa politica ha un talento speciale: trasformare ciò che per decenni è rimasto teorico in qualcosa di improvvisamente “necessario”.

Convegno di estrema destra in Parlamento: Fratoianni difende i principi costituzionali contro il razzismo e l’odioVenerdì 30 gennaio 2026, la Camera dei deputati è stata teatro di un acceso dibattito politico dopo la tenuta di una conferenza promossa da gruppi di...

L’estrema destra chiede un minuto di silenzio per Quentin Deranque, ma il Parlamento europeo lo respingeLa morte dello studente Quentin Deranque ha generato grande concitazione non solo in Francia, luogo in cui è avvenuta la rissa violenta, ma anche...

Israel’s Death Penalty Bill Advances: Controversy Surrounds Ben-Gvir’s Celebration #facts #news