Una legge israeliana introduce la pena di morte per i palestinesi

La Knesset ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. La normativa, tuttavia, non sarà applicata immediatamente e sarà soggetta a ulteriori decisioni. La legge riguarda specificamente i casi di terrorismo e non si prevede l’uso della pena capitale in via automatica. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico e pubblico.

È stata approvata dalla Knesset e riguarda quelli condannati per terrorismo, ma non verrà applicata ai cittadini israeliani Il parlamento israeliano ha approvato una legge introduce la pena di morte per i palestinesi che vengono condannati per atti di terrorismo letale (quindi in cui muore almeno persona) compiuti «con l’intento di negare l’esistenza dello stato di Israele». La legge è problematica da molti punti di vista, ma in particolare perché introduce una sostanziale differenza di trattamento tra i palestinesi che abitano i territori palestinesi occupati e i cittadini israeliani. La legge stabilisce che la normale sentenza dei... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Una legge israeliana introduce la pena di morte per i palestinesi Articoli correlati Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha approvato in via definitiva una legge che introduce la pena di morte per terrorismo in Israele, con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Pena di morte per i palestinesi: Israele acceleraLa politica ha un talento speciale: trasformare ciò che per decenni è rimasto teorico in qualcosa di improvvisamente “necessario”. Approvata la legge per la pena di morte ai prigionieri palestinesi