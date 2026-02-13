Pena di morte per i palestinesi | Israele accelera
Israele ha annunciato l’intenzione di riprendere le esecuzioni capitali contro i palestinesi, accelerando una politica che da anni rimaneva in sospeso, dopo settimane di scontri violenti e attentati che hanno segnato la regione. La decisione arriva mentre il governo israeliano sostiene di voler rafforzare la deterrenza, ma molti osservatori temono che possa alimentare ulteriormente il ciclo di violenza. In modo sorprendente, il ministro della Giustizia ha anche confermato che sono già stati delineati i primi piani di esecuzione, con alcuni condannati già in attesa di sentenza.
La politica ha un talento speciale: trasformare ciò che per decenni è rimasto teorico in qualcosa di improvvisamente “necessario”. In Israele la pena di morte esisteva già sulla carta, come un vecchio arnese chiuso in cantina dopo il caso Eichmann del 1962. Ora qualcuno ha deciso di rispolverarlo, oliarlo e magari usarlo, guarda caso nel momento di massima tensione con i palestinesi. I segnali non sono solo parole da talk show. Il servizio penitenziario, raccontano i media locali, si starebbe già organizzando: strutture dedicate, personale formato, procedure studiate, perfino viaggi all’estero per capire come si fa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Israele verso la pena di morte per i soli palestinesi, nella Knesset la spilla a forma di nodo scorsoio sulla giacca di Ben-Gvir
Israele, 114 ergastolani palestinesi nelle carceri di Nebulus, Ramallah e Hebron, Asra: “Torturati, picchiati e violentati nelle prigioni della morte"
