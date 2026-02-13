Pena di morte per i palestinesi | Israele accelera

Israele ha annunciato l’intenzione di riprendere le esecuzioni capitali contro i palestinesi, accelerando una politica che da anni rimaneva in sospeso, dopo settimane di scontri violenti e attentati che hanno segnato la regione. La decisione arriva mentre il governo israeliano sostiene di voler rafforzare la deterrenza, ma molti osservatori temono che possa alimentare ulteriormente il ciclo di violenza. In modo sorprendente, il ministro della Giustizia ha anche confermato che sono già stati delineati i primi piani di esecuzione, con alcuni condannati già in attesa di sentenza.