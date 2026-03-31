Nel 2025, il settore del caffè ha registrato un aumento dei prezzi dei chicchi, determinando una stagione complessa per molte aziende. In questo scenario, la società ha presentato un bilancio che evidenzia ricavi per 3,9 miliardi di euro, mostrando una forte performance finanziaria. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici rispetto all’anno precedente o sulle strategie adottate per affrontare le sfide del mercato.

Se il 2025 rischiava di essere considerato l'anno della tempesta per il caffè, con i chicchi che hanno raggiunto prezzi esorbitanti, Lavazza ha risposto mettendo la moka sul fuoco con un bilancio da ricordare. Il fatturato della società che ha compiuto 130 anni, ha raggiunto 3,9 miliardi di euro, segnando un balzo del 15,7% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile netto è stato positivo, salendo a 92 milioni, rispetto agli 82 del 2024 e l'Ebitda a 340 milioni. Risultati non scontati se si considera che il vero protagonista del 2025 non è stato l'aroma del caffè, ma il prezzo dei suoi chicchi. Secondo i dati di Lavazza, dal 2021 il prezzo dell'Arabica è esploso del 230%, mentre la varietà Robusta, un tempo l'alternativa economica, è cresciuta del 325 percento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il caffè Lavazza vale 3,9 miliardi di ricavi

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Spot caffe Lavazza. Con Nino Manfredi, Gegia, Nerina Montagnani (1987)