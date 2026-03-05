Caffè decaffeinato il fenomeno che sta conquistando gli italiani e vale miliardi

In Italia, il consumo di caffè decaffeinato sta crescendo rapidamente, con l’82 per cento degli italiani che afferma di alternare quotidianamente il tradizionale espresso con questa versione meno caffeinata. Questo fenomeno coinvolge un’ampia fetta di popolazione e rappresenta un mercato che vale miliardi di euro. La preferenza per il caffè decaffeinato sta modificando le abitudini di consumo nel Paese.

L’82% degli italiani alterna espresso e decaffeinato. Un mercato globale da 3 miliardi di dollari che cambia la cultura del caffè Gli italiani non rinunciano al caffè. Lo ridisegnano. Siamo la patria dell’espresso, giusto? Ebbene, l’82 per cento dichiara di alternare il tradizionale espresso con il decaffeinato almeno una volta al giorno. È quanto emerso dall’indagine Swoa (Social web opinion analysis), condotta da Nescafé Dolce Gusto su 1.200 utenti tra i 20 e i 50 anni. Non è una rinuncia al rito, ma piuttosto una sua evoluzione, anche dettata dalle tendenze salutiste del momento. Ma proviamo ad allargare gli orizzonti, e andare oltre il panorama italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

