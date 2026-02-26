Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi

Poste Italiane termina il 2025 con risultati finanziari storici, segnando un incremento dei ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno precedente. L’azienda ha anche registrato un utile di 2,2 miliardi di euro, confermando una forte performance economica. Questi numeri rappresentano un risultato significativo per il gruppo, che prosegue nel suo percorso di crescita.

Il 2025 si chiude con numeri record per Poste Italiane. Il gruppo archivia l’esercizio con ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4% su base annua. L’utile netto raggiunge 2,2 miliardi di euro, in crescita del 10%. I risultati anticipano gli obiettivi fissati nel piano industriale 2024-2028. A trainare la performance è stata soprattutto la dinamica dei servizi finanziari e assicurativi, che rappresentano il fulcro del modello di business del gruppo. I ricavi di Poste Italiane nel dettaglio I ricavi da terzi dei servizi finanziari si attestano a 5,7 miliardi di euro, in aumento del 2,9%. I servizi assicurativi registrano ricavi per 1,8 miliardi, con una crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e redditività ai massimi di sempre (+4% e +10%). Per il 2026 l'obiettivo è un utile netto di 2,3 miliardi, con dividendo in aumento a 1,25 euro per azione (+16%)

L'Amministratore Delegato ha commentato i risultati record al TG Poste sottolineando il successo dell'app "P" di Poste Italiane, utilizzata ogni giorno da 4 milioni di persone.