Giallo a Torino trovato morto in villa il giardiniere di Marco Lavazza re del caffè

A Torino, nel pomeriggio di ieri, è stato trovato morto in una villa il giardiniere di Marco Lavazza, noto imprenditore nel settore del caffè. Le forze dell’ordine stanno indagando su due ipotesi principali: un possibile suicidio e un incidente avvenuto durante le operazioni di lavoro. La vicenda è al centro dell’attenzione, mentre si attendono gli esiti delle verifiche.

È accaduto nel pomeriggio di ieri. Due le piste principali: da un lato l'ipotesi del suicidio, dall'altro quella di un possibile incidente sul lavoro. Saranno gli accertamenti tecnici e medico-legali a fornire indicazioni più precise sulle cause della morte.