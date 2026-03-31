Il cadavere profanato di Pamela Genini e le rivelazioni dell’amico imprenditore | Un piano per zittirmi
Un imprenditore edile ha riferito di aver ricevuto minacce, intimidazioni e aggressioni, mentre si trovava coinvolto in un caso relativo alla profanazione del cadavere di Pamela Genini. Secondo la sua testimonianza, si sarebbe verificato un piano volto a zittirlo, con comportamenti che avrebbe denunciato alle autorità. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e scontri legali legati alla morte della donna.
Racconta di minacce. E di intimidazioni e aggressioni. Francesco Dolci, l’imprenditore edile e amico (alcuni si azzardano a definirlo ex fidanzato) di Pamela Genini, la 29enne vittima di femminicidio, davanti ai microfoni della trasmissione Rai ’Ore 14’ accenna a un “disegno criminoso” volto a zittirlo, a incastrarlo. “Perché so troppe cose”, dice. “Tante le ho già dette agli inquirenti e ho ancora molto da dire per avere giustizia per Pamela”. Quale disegno? Glissa, Dolci. “Non è questa la sede”, taglia corto rivolgendosi al conduttore che lo incalzava. “Sono mesi che con cadenza quotidiana avvengono queste intimidazioni nei miei confronti da soggetti diversi mirate a non farmi parlare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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