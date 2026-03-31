Il cadavere profanato di Pamela Genini e le rivelazioni dell’amico imprenditore | Un piano per zittirmi

Un imprenditore edile ha riferito di aver ricevuto minacce, intimidazioni e aggressioni, mentre si trovava coinvolto in un caso relativo alla profanazione del cadavere di Pamela Genini. Secondo la sua testimonianza, si sarebbe verificato un piano volto a zittirlo, con comportamenti che avrebbe denunciato alle autorità. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e scontri legali legati alla morte della donna.