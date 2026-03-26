Il corpo di Pamela Genini, vittima di femminicidio, è stato trovato decapitato e con oltre 30 ferite da arma da taglio. La donna era stata uccisa lo scorso ottobre da un uomo che aveva dichiarato di amarla. Il suo cadavere è stato profanato, lasciato in condizioni che hanno suscitato scalpore. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza domestica che ha avuto risonanza a livello locale.

Uccisa dall’uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano. Il cadavere della 29enne - ora sotto sequestro dell’autorità giudiziaria - è stato profanato in modo disumano, la testa staccata dal corpo e portata via. La macabra scoperta risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, paese della Valle Imagna, nel Bergamasco, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli operai si sono accorti che qualcosa non andava nel feretro - viti saltate, silicone sui bordi - e aprendo la cassa si sono trovati davanti il cadavere della giovane, priva della testa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidio: decapitato il cadavere

Articoli correlati

Pamela Genini, scoperta shock: cadavere profanato e decapitato nel cimitero in provincia di BergamoBergamo, 26 marzo 2026 – Una terribile e scioccante notizia che arriva direttamente dal cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIgnoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa.

Tutto quello che riguarda Pamela Genini

Temi più discussi: Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza: la modella era stata uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato; Profanato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano; Dentro la Notizia: Daniela Ruggi: il reggiseno trovato accanto ai resti darà la svolta? Video; Prada, assalto da film alla fabbrica in Veneto. Furto da 500mila euro.

Scoperta choc a Strozza: profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidioProfanata la tomba di Pamela Genini: il corpo della giovane vittima di femminicidio ritrovato decapitato durante il trasferimento al loculo di famiglia a Strozza. notizie.it

Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testaLa procura di Bergamo ha aperto un'indagine per vilipendio di cadavere e furto di testa. La giovane modella era stata uccisa dall'ex compagno a ottobre ... tgcom24.mediaset.it

Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato — ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria — e decapitato. I fatti anticipati nel corso del programma “Dent x.com

Una scoperta agghiacciante, in una vicenda già terribile di suo. Il corpo di Pamela Genini, la ragazza uccisa a ottobre a Milano dal suo ex compagno, è stato profanato. La scoperta lunedì scorso, come raccontato in anteprima da «Dentro la notizia», trasmissio - facebook.com facebook