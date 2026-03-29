Il corpo di Pamela Genini è stato trovato profanato, suscitando reazioni di sdegno da parte della famiglia, che ha negato di aver ricevuto minacce o ricatti. La famiglia ha definito l’accaduto come uno scempio disumano, condannando fermamente l’episodio e chiedendo giustizia. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e stanno esaminando eventuali prove e testimonianze legate alla profanazione.

La famiglia di Pamela Genini, la giovane vittima del femminicidio di ottobre 2025, rompe il silenzio dopo l’orrore della profanazione avvenuta nel cimitero di Strozza. Attraverso una nota ufficiale, i congiunti hanno smentito categoricamente di aver mai ricevuto minacce o richieste di denaro, né prima né dopo la scomparsa della figlia. Una precisazione che arriva per fare chiarezza su alcune indiscrezioni circolate e per riportare l’attenzione sull’efferatezza di quello che definiscono uno “scempio disumano”. Cosa ha detto la famiglia di Pamela Genini L’intervento della famiglia, coordinato dal legale Nicodemo Gentile, punta a sgombrare il campo da ipotesi legate a presunti ricatti o ritorsioni finanziarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cadavere di Pamela Genini profanato, famiglia smentisce le minacce ricevute e attacca: "Scempio disumano"

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