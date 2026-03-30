Il cadavere di Pamela Genini senza testa l’ex fidanzato in tv | Io minacciato da mesi vogliono zittirmi

Il corpo di Pamela Genini, privo di testa, è stato rinvenuto in circostanze ancora da chiarire. Durante un’intervista televisiva, l’ex fidanzato ha affermato di essere stato minacciato e intimidito per mesi, sostenendo di voler essere ascoltato e di aver subito aggressioni. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e ascoltando le testimonianze di chi ha avuto contatti con la donna e il presunto aggressore.

Strozza. Mesi di minacce, intimidazioni, aggressioni. Le denuncia in tv Francesco Dolci, l’imprenditore edile ormai ribattezzato dai media come “l’ex fidanzato” di Pamela Genini, vittima di femminicidio, il cui corpo è stato profanato e la testa asportata dalla bara in cui riposava nel cimitero di Strozza. In carcere c’è l’ex compagno Gianluca Soncin, accusato di averla uccisa il 14 ottobre scorso con oltre trenta coltellate. Dolci, ai microfoni del programma ‘Ore 14’ in onda su Rai Due, ha parlato di un “disegno criminoso” volto a zittirlo. A non far parlare lui e altre persone che sanno “troppe cose”. Quali, non è dato sapere: “non è questa la sede”, taglia corto Dolci rivolgendosi al conduttore della trasmissione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Il giallo del cadavere di Pamela Genini senza testa, l'ex fidanzato: "Info utili per individuare i colpevoli"Le indagini e le dichirazioni dell'ex fidanzato che, tramite l'avvocato, ha fatto sapere che spera di poter essere utile all'individuazione dei... Leggi anche: Profanazione del cadavere della Genini: «I genitori di Pamela minacciati da mesi»