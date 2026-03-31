Il 17enne che voleva fare una strage a scuola era un Incel | Tra i suoi idoli Filippo Turetta

Un ragazzo di 17 anni, residente a Perugia, è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e per aver pianificato una strage in un liceo artistico di Pescara. È emerso che il giovane si identificava come Incel e tra i suoi modelli vi erano alcune figure pubbliche. La polizia ha sequestrato materiale e appunti che indicano le sue intenzioni.

Il 17enne perugino arrestato per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e perché era pronto a fare una strage nel liceo artistico Misticoni di Pescara era un Incel. E tra i suoi idoli oltre alla Columbine c’era Filippo Turetta. È stato perquisito insieme ad altri sette minori che abitano tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. La base era il gruppo Telegram «Werwolf Division». «Dall’ispezione del contenuto della memoria del cellulare e degli account è stata rilevata la presenza di abbondante materiale (immagini, video, documenti, sticker, meme) di propaganda neonazista e suprematista che incita all’azione diretta ( accelerazionismo ) e al collasso della società moderna per favorire la conquista della supremazia della razza bianca (« White power »)», si legge nell’ordinanza. 🔗 Leggi su Open.online

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