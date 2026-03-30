Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, il giovane aveva pianificato un attacco in una scuola e esprimeva ammirazione per una figura nota. L’indagine ha portato al suo fermo, e si stanno svolgendo ulteriori verifiche sulle sue attività e sui messaggi trovati.

Un 17enne pescarese è stato arrestato per terrorismo: progettava una strage a scuola ispirata alla Columbine e inneggiava a Filippo Turetta. Il giovane gestiva canali Telegram suprematisti contenenti manuali per costruire armi in 3D ed esplosivi. L’inchiesta, coordinata dalla Procura dell’Aquila, coinvolge altri sette minori in tutta Italia. L'arresto del 17enne per terrorismo Tra suprematismo e "incel": l'ossessione per Turetta e i "santi" Le armi in 3D e i manuali di sabotaggio fuori dalla scuola L’arresto del 17enne per terrorismo Un diciassettenne originario di Pescara, ma residente a Perugia, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di terrorismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato per terrorismo, il 17enne che aveva un piano per la strage a scuola inneggiava Filippo Turetta

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