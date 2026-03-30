Voleva fare strage a scuola 17enne arrestato a Perugia

A Perugia, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato di pianificare un attacco all’interno di una scuola. Le forze dell’ordine hanno intercettato il giovane prima che potesse mettere in atto il suo piano. L’indagine è ancora in corso per accertare gli eventuali dettagli e le motivazioni dietro il suo comportamento.