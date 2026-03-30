Voleva fare strage a scuola 17enne arrestato a Perugia
A Perugia, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato di pianificare un attacco all’interno di una scuola. Le forze dell’ordine hanno intercettato il giovane prima che potesse mettere in atto il suo piano. L’indagine è ancora in corso per accertare gli eventuali dettagli e le motivazioni dietro il suo comportamento.
Arrestato a Perugia un ragazzo di 17 anni che – secondo i carabinieri – stava progettando una strage a scuola. Nella sua stanza è stato rinvenuto materiale utile alla fabbricazione di armi ed ordigni chimici. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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