Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Perugia ma di origini pescaresi, è stato arrestato dai Carabinieri durante un’operazione antiterrorismo che ha coinvolto diverse regioni italiane. La sua intenzione era di compiere una strage in una scuola. La misura cautelare è stata disposta al termine delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno accertato la sua appartenenza a un gruppo neonazista.

Un diciassettenne di origini pescaresi, residente in provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare al termine di un’operazione antiterrorismo dei Carabinieri che ha coinvolto Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e Toscana. Il ragazzo progettava una strage nella sua scuola, ispirandosi alla sparatoria della Columbine High School del 1999, con l’intenzione di togliersi la vita subito dopo. Non si tratta di un episodio isolato: pochi giorni fa, il 25 marzo 2026, un tredicenne di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha accoltellato la propria professoressa di francese nei corridoi dell’istituto scolastico, trasmettendo l’aggressione in diretta su Telegram e dichiarando ai carabinieri di essere dispiaciuto solo per non aver completato il gesto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Voleva fare una strage a scuola, fermato in tempo: diciassettenne di Pescara era in una rete neonazi

Articoli correlati

Leggi anche: Fermato per una patente scaduta, nell'auto spunta una pistola: era una Bruni a salve modificata per sparare

Donna compie una strage in Canada in una scuola a Tumbler Ridge, 10 morti e decine di feritiStrage in Canada: 10 persone sono morte e 27 sono state ferite, di cui 2 in condizioni gravi.

Altri aggiornamenti su Voleva fare

Discussioni sull' argomento Terrorismo, arrestato 17enne di Pescara: programmava una strage in una scuola e altri attentati. Perquisizioni in 4 regioni; Arrestato il neonazista di 17 anni che voleva fare una strage a scuola: l'inchiesta choc a Pescara; Il tredicenne che ha accoltellato la prof voleva imitare gli stragisti americani; Ci sarà un luogo pubblico intitolato a ogni vittima della strage del 2 agosto 1980.

Telefonate anonime alla polizia: «Faccio una strage in banca»TRE CHIAMATE a raffica sono arrivate la centrali del commissariato alle 13 di ieri: dall altro capo della cornetta la voce di un uomo, forse anziano, che annunciava di voler fare una strage nella ... lanazione.it

Buonasera a tutti La mamma oggi voleva fare una diretta ma Giorgia era piena di mal di schiena e quindi hanno saltato. Molti ci hanno chiesto per il compleanno di Giorgia per mandarle un regalo vi lascio una lista che ha fatto la mamma https://www.amazon.it - facebook.com facebook

Quando Arisa voleva fare zum zum con Fabrizio Moro e ora entrambi cantano Zum Zum a #Canzonissima x.com