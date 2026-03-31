Il 17enne coinvolto in un’indagine su attività pericolose sul web aveva condiviso su Telegram riferimenti a diversi atti violenti, tra cui mass shootings in varie località. La polizia ha trovato nelle sue conversazioni riferimenti a eventi come le stragi di Christchurch, Oslo e Utoya. Sono state sequestrate apparecchiature digitali e analizzati i messaggi scambiati. La vicenda ha portato a riflettere sui rischi di un’esposizione eccessiva dei giovani online.

Roma, 31 marzo 2026 – Massacri, esplosioni, cose da lupi mannari. Tanto. Troppo per un diciassettenne che celebrava su Telegram i più celebri mass shooting, dalle moschee di Christchurch agli attentati a Oslo e Utoya. Ecco, Telegram. Che razza di posto è diventato? Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta esperto in educazione e benessere digitale, invita a smettere di considerarlo un semplice strumento. Cos’è allora? “Un ambiente chiuso, poco permeabile allo sguardo esterno. È proprio lì che certe idee trovano spazio per crescere indisturbate. Non perché la piattaforma ‘crei’ il problema, ma perché non lo contrasta. In questi contesti l’odio non incontra resistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il 17enne che preparava la strage e le insidie del web. “Ragazzi troppo esposti. Una legge non basta”

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