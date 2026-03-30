Lo studente 17enne che preparava la strage a scuola | ottimi voti incel maschilista e razzista i terroristi Tarrant e Breivik idolatrati come eroi

Un ragazzo di 17 anni, con ottimi voti scolastici, aveva pianificato una strage in una scuola, come dimostrano conversazioni in chat criptate e documenti condivisi su armi fai-da-te e esplosivi. Le indagini hanno rivelato come il giovane, identificato come incel, maschilista e razzista, nutrisse un’ammirazione per terroristi come Tarrant e Breivik, considerandoli modelli. Le autorità continuano a indagare sui dettagli del suo progetto e sui possibili complici.

Umbertide (Perugia) – Il sogno di compiere una strage scolastica coltivato da un paio d’anni e scritto nelle chat criptate, i vademecum diffusi su armi ‘artigianali’, esplosivi e la ricerca costante di nuovi affiliati: elementi che delineano il profilo di un ragazzo pronto a colpire. Nonostante i suoi 17 anni questo giovane originario di Pescara, ma domiciliato da qualche mese a Umbertide in provincia di Perugia dove vive insieme alla madre, era monitorato da tempo poiché ritenuto “un soggetto ad altissimo rischio”. “Un giorno farò una sparatoria e poi mi ammazzerò”. Le sue chat rivelano un piano agghiacciante: replicare il massacro della Columbine High School del 1999, in Colorado, individuando come potenziale bersaglio un liceo di Pescara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo studente 17enne che preparava la strage a scuola: ottimi voti, incel, maschilista e razzista, i terroristi Tarrant e Breivik idolatrati come eroi Aggiornamenti e notizie su Lo studente 17enne che preparava la... Arrestato per terrorismo, il 17enne che aveva un piano per la strage a scuola inneggiava Filippo TurettaUn 17enne pescarese è stato arrestato per terrorismo: progettava una strage a scuola ispirata alla Columbine e inneggiava a Filippo Turetta. Il 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della ColumbineStava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999. C’è un giovane bolognese (indagato) nella rete del 17enne che progettava una strage a scuola. Sequestrati pc e smartphoneBologna, 30 marzo 2026 – C'è un minore indagato e perquisito anche in provincia di Bologna nell'operazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei...