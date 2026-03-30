Faccio una sparatoria e poi mi ammazzo il piano del 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della Columbine

Un ragazzo di 17 anni aveva pianificato di compiere una sparatoria in una scuola, ispirandosi al massacro di Columbine del 1999. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva intenzione di aprire il fuoco e poi togliersi la vita. La polizia ha intercettato il piano prima che potesse essere messo in atto. Le autorità stanno analizzando i dettagli del progetto e le eventuali motivazioni.

Stava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999. Doveva concludersi con il suo suicidio. Un 17enne di Pescara che abita in provincia di Perugia è stato arrestato stamattina dal Ros dei carabinieri con l’accusa di terrorismo. Adesso si trova in un istituto penale minorile dopo l’ordinanza del gip del tribunale dei minorenni de L’Aquila su richiesta della procura. Il ragazzo è accusato anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Oltre che di detenzione di materiale per finalità di terrorismo. La strage in preparazione. Il ragazzo avrebbe reperito e poi diffuso manuali con istruzioni dettagliate per fabbricare bombe e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il 17enne che progettava una strage a scuola sul modello di quella della ColumbineStava progettando una strage a scuola sul modello di quella della Columbine High School del 20 aprile 1999. C’è un giovane bolognese (indagato) nella rete del 17enne che progettava una strage a scuola. Sequestrati pc e smartphoneBologna, 30 marzo 2026 – C'è un minore indagato e perquisito anche in provincia di Bologna nell'operazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei...