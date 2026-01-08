Il racconto di un 17enne che ha assistito alla strage di Capodanno | Ho visto ragazzi con la pelle a brandelli

Un giovane di 17 anni di Cuneo ha vissuto in prima persona la drammatica scena della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La sua testimonianza descrive scene di violenza e sofferenza, con ragazzi feriti gravemente e la pelle a brandelli. Un racconto che rende ancora più forte l’impatto di un evento tragico, evidenziando la realtà di un episodio che ha segnato profondamente chi era presente.

Ragazzi come scheletri: è la testimonianza shock di un 17enne di Cuneo che ha assistito alla strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera. Intervistato da La Stampa, Alessandro (nome di fantasia ndr) racconta: "In quel locale avrei potuto esserci anch'io. La sera di San Silvestro siamo usciti in paese verso l'una e mezza, per bere qualcosa insieme. Siamo passati davanti a Le Constellation. Avevamo festeggiato il Capodanno a Montana, a un dj set all'aperto. Poi ci siamo spostati verso Crans. Appena arrivati, ci ha colpito subito una scena strana: un ragazzo seduto a terra, ripiegato su se stesso, con la testa bassa.

