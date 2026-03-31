Un nuovo thriller si concentra sul tema della fede e dell’uso del sacro, con protagonisti veggenti e figure religiose. La narrazione segue le vicende di un personaggio chiamato Noè, che si trova coinvolto in una trama che si dipana tra mistero e credenze. Nel frattempo, l’attenzione mediatica è rivolta all’imminente arrivo di un evento chiamato Medea, che viene descritto come un fenomeno potenzialmente devastante per una regione italiana.

Sta per arrivare il ciclone Medea – e giornali e tg parlano solo di questo, come qualcosa di apocalittico che sta per abbattersi sul Centro Italia – e lui si chiama Noè. Proprio come il decimo patriarca della Bibbia che camminava con Dio e che si salvò dal Diluvio Universale. Il Noè protagonista dell’ultimo romanzo di Giovanni Grasso ( Finché durerà la terra, Rizzoli) è un prete mancato. Si è fermato un attimo prima, vive con la sorella Valeria e la nipote Greta che ha una grave forma di leucemia. Finché non gli arriva la fatidica chiamata e non c’è spoiler qui perché serve per entrare dentro il romanzo: il Vaticano, in particolare attraverso don Bruno il vecchio amico di seminario, vuole che si occupi di una comunità guidata da due veggenti in Umbria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I veggenti e l’uso del sacro. Il thriller di Grasso indaga sulla fede

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