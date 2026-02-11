Arizona anziana scomparsa | tracce di sangue alla casa e indaga l’Fbi Il mistero sulla notte del 31 gennaio

La polizia e l’Fbi stanno indagando sulla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, trovata scomparsa in Arizona. Alla sua casa sono stati trovati tracce di sangue, ma ancora non si sa cosa sia successo. La donna, madre della giornalista Savannah Guthrie, è sparita nella notte tra il 31 gennaio e il giorno dopo. La vicenda ha scosso l’intera comunità e le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

La scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista americana Savannah Guthrie, tiene con il fiato sospeso gli Stati Uniti. L'anziana è scomparsa nella notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio dalla sua abitazione a Tucson, in Arizona, lasciando dietro di sé un mistero inquietante e una scia di indizi che le forze dell'ordine, coadiuvate dall'Fbi, stanno cercando di decifrare. Il caso è diventato di rilevanza nazionale, amplificato dall'appello pubblico della figlia, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare informazioni utili alle indagini. La vicenda si è dipanata con un crescendo di tensione.

