Ramadan 2026 | Scienza e Fede in Italia per definire l’inizio del mese sacro tra osservazione lunare e dati astronomici
Il Ramadan 2026 inizierà il 18 febbraio, una data che dipende sia dall’osservazione della luna sia dai calcoli astronomici, decisione presa dai religiosi italiani per garantire precisione. In Italia, studiosi e imam si riuniscono per confrontare i dati scientifici con le tradizioni religiose, cercando di stabilire con certezza il giorno di inizio. Quest’anno, la scelta tra osservare il cielo o affidarsi agli strumenti digitali diventa ancora più importante, con alcune comunità che preferiscono i metodi tradizionali, mentre altre si affidano ai calcoli astronomici.
Ramadan 2026: Tra Scienza e Fede, l’Italia Definisce l’Inizio del Mese Sacro. Il Ramadan 2026, il mese di digiuno e preghiera per i musulmani di tutto il mondo, dovrebbe iniziare il 18 febbraio. La data, cruciale per circa due miliardi di fedeli, sarà determinata dall’avvistamento della luna nuova, un evento che quest’anno vedrà una collaborazione inedita tra esperti scientifici e leader religiosi italiani, per superare le sfide poste dalle condizioni atmosferiche e garantire una definizione precisa del calendario islamico. La Complessità dell’Avvistamento Lunare: Un Lavoro di Squadra. La determinazione dell’inizio del Ramadan non è un calcolo matematico, ma un’osservazione legata a un evento naturale: la comparsa del primo spicchio di luna crescente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Quando inizia il Ramadan nel 2026: attesa per l’avvistamento lunare del 17 febbraioIl Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma, l’INAF e l’Unione Astrofili Italiani uniscono le forze per avvistare la luna il 17 febbraio, un passo fondamentale per stabilire l’inizio del Ramadan nel 2026.
