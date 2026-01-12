Ofcom indaga su X | sotto accusa l’uso di Grok per la creazione di deepfake sessuali

Ofcom, l’autorità britannica per la regolamentazione dei media, ha avviato un’indagine su X, il social network di Elon Musk, per possibili violazioni delle norme sulla sicurezza online. L’indagine riguarda l’uso di Grok per la creazione di deepfake sessuali, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli utenti e sulla gestione dei contenuti sulla piattaforma.

L' autorità britannica per la regolamentazione dei media, Ofcom, ha avviato una procedura formale di indagine su X, il social network di proprietà di Elon Musk, per verificare un possibile mancato rispetto delle norme sulla sicurezza online. Al centro dell'inchiesta c'è Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma, che sarebbe stato utilizzato per generare e diffondere immagini deepfake a sfondo sessuale, in alcuni casi senza consenso e con possibili riferimenti a minori. La vicenda è emersa grazie a un'inchiesta giornalistica. Segnalazioni gravi e contenuti difficili da distinguere dal reale.

