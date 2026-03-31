Nelle ultime settimane si nota un clima di tensione tra i membri di alcuni schieramenti politici di sinistra, con alcune figure che sembrano muoversi per indebolire la posizione di Elly Schlein. Nel frattempo, alcuni esponenti di centrodestra esprimono soddisfazione per la situazione politica attuale, manifestando un certo entusiasmo. La dinamica si svolge in un contesto di tensioni interne e di strategie di consolidamento del potere.

C’è un insieme di fatti che dicono che intorno a Elly Schlein si sta facendo terra bruciata. Un’aria che un po’ somiglia a quella che circonda Antonio Tajani. Con le debite differenze, i rispettivi mondi di riferimento stanno dicendo a entrambi «grazie per il lavoro svolto». La famiglia Berlusconi guarda oltre il ministro degli Esteri. I «vecchi leoni» del Pd cominciano seriamente a coltivare altri progetti nella consapevolezza che Elly non ce la fa. Che Giuseppe Conte è più forte di lei. Lo dicono i sondaggi, lo si teorizza in ambienti economici: in fondo l’uomo con la pochette è un ex presidente del Consiglio che sa spacciare per abilità politica la sua innata attitudine trasformistica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I vecchi leoni della sinistra vogliono fare le scarpe a Schlein, e Conte gongola

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