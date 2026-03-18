Il centro sinistra unito lancia la volata al No Abbraccio Conte-Schlein

Il centro sinistra unito si schiera a favore del No, mentre si aspetta il voto di lunedì. La manifestazione si è svolta in una piazza affollata, con partecipanti che hanno ascoltato gli interventi di un leader e di una candidata. La campagna si intensifica in vista del referendum, che si terrà tra pochi giorni. La tensione tra le fazioni si fa sempre più evidente.

AGI - La piazza c'è, è piena. Per l'urna bisognerà attendere lunedì. A pochi giorni dal referendum Piazza del Popolo regala un'iniezione di fiducia al fronte del No e ai leader del centrosinistra che si presentano uniti all'appuntamento, certi che "il fronte del No sta avanzando", come dice subito Angelo Bonelli. Le bandiere sono quelle dei tre partiti del tridente Pd, M5s, Avs, alle quali si uniscono quelle di Cgil, Anpi, le bandiere arcobaleno. Una scritta enorme, bianca, campeggia in fondo alla piazza: " Vota No ". Oltre alle bandiere, c'è l'abbraccio di Elly Schlein e Giuseppe Conte a suggellare l'unità. Non c'è la foto dal palco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centro sinistra unito lancia la volata al No. Abbraccio Conte-Schlein Articoli correlati Leggi anche: Il centro sinistra unito lancia la volta al No. Abbraccio Conte-Schlein Conte e Schlein all'attacco, ecco la solita sinistra anche sull'IranLa solita sinistra italiana non perde mai occasione per attaccare il governo, strumentalizzando qualunque cosa, anche le notizie drammatiche di... Tutti gli aggiornamenti su Il centro sinistra unito lancia la... Il campo largo unito lancia lo sprint al NoROMA Fra allarmi di un ritorno all’Ancien Regime, quando il sovrano non era assoggettato alla legge, ed appelli di stampo biblico, andate e moltiplicate i no, da piazza del Popolo a Roma i leader ... corrieredellacalabria.it C.sinistra unito lancia volata al No. Abbraccio Conte-SchleinUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it