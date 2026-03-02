Conte e Schlein all' attacco ecco la solita sinistra anche sull' Iran

Conte e Schlein sono intervenuti criticando il governo, evidenziando come la sinistra italiana spesso approfitti di situazioni di crisi. Questa volta, il focus è sulla guerra in Iran e sul blocco dei voli che ha lasciato italiani bloccati in Medio Oriente. Le dichiarazioni si sono concentrate sull’uso strumentale di eventi drammatici, senza entrare nel merito delle responsabilità.

La solita sinistra italiana non perde mai occasione per attaccare il governo, strumentalizzando qualunque cosa, anche le notizie drammatiche di queste ore legate alla guerra in Iran, condiversi italiani rimasti bloccati nei paesi del Medio Oriente a causa del blocco dei voli. Al governo, a cui si chiede di risolvere tutti i problemi in un batter di ciglia, non si dà nemmeno il tempo di provare a farlo, che già piovono critiche e prese in giro. La leader del Pd, Elly Schlein, tuona così in commissione congiunta Esteri e Difesa sui fatti in Iran, riferendosi ai ministri Tajani e Crosetto: "Il punto è sapere quale sia la strategia di Trump. Vediamo Trump che convoca il Board of peace e decide da solo insieme a Nethanyau dove e chi colpire, questo può aprire la strada a una pericolosa spirale di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

