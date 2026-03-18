Il centro sinistra unito lancia la volta al No Abbraccio Conte-Schlein

Il centro sinistra unito si schiera con il No al referendum, mentre si sono incontrati in un abbraccio il leader del movimento e la candidata alla segreteria. La manifestazione si svolge in una piazza affollata e il voto è previsto per lunedì. La tensione tra le diverse fazioni si fa sentire a pochi giorni dalla consultazione.

AGI - La piazza c'è, è piena. Per l'urna bisognerà attendere lunedì. A pochi giorni dal referendum Piazza del Popolo regala un'iniezione di fiducia al fronte del No e ai leader del centrosinistra che si presentano uniti all'appuntamento, certi che "il fronte del No sta avanzando", come dice subito Angelo Bonelli. Le bandiere sono quelle dei tre partiti del tridente Pd, M5s, Avs, alle quali si uniscono quelle di Cgil, Anpi, le bandiere arcobaleno. Una scritta enorme, bianca, campeggia in fondo alla piazza: " Vota No ". Oltre alle bandiere, c'è l'abbraccio di Elly Schlein e Giuseppe Conte a suggellare l'unità. Non c'è la foto dal palco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centro sinistra unito lancia la volta al No. Abbraccio Conte-Schlein Articoli correlati Conte e Schlein all'attacco, ecco la solita sinistra anche sull'IranLa solita sinistra italiana non perde mai occasione per attaccare il governo, strumentalizzando qualunque cosa, anche le notizie drammatiche di... Leggi anche: Calenda: la sinistra? Una sciagura. Schlein è la vice di Conte Contenuti e approfondimenti su Il centro sinistra unito lancia la... Il campo largo unito lancia lo sprint al NoROMA Fra allarmi di un ritorno all’Ancien Regime, quando il sovrano non era assoggettato alla legge, ed appelli di stampo biblico, andate e moltiplicate i no, da piazza del Popolo a Roma i leader ... corrieredellacalabria.it C.sinistra unito lancia volata al No. Abbraccio Conte-SchleinUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it