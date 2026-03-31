Il palinsesto televisivo di oggi include diverse proposte in prima serata. Su Rai 1 va in onda la partita tra Bosnia e Italia, mentre su Canale 5 viene trasmesso il film “Forbidden Fruit”. Italia 1 propone invece “Spider-Man 3”. Questi sono i principali programmi in programmazione per la giornata del 31 marzo 2026.

Guida ai programmi TV del 31 marzo 2026: “Bosnia-Italia” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Spider-Man 3” su Italia 1. La prima serata del 31 marzo 2026 propone su Rai 1 il calcio con Bosnia?Erzegovina – Italia, una sfida decisiva per le qualificazioni mondiali. Rai 2 punta sul cinema spirituale con Fatima, mentre Rai 3 approfondisce l’attualità con una nuova puntata di FarWest. Il fronte Mediaset offre alternative forti: Rete 4 torna al dibattito con È sempre Cartabianca. Canale 5 propone il riassunto speciale di Forbidden Fruit, mentre Italia 1 sceglie l’azione spettacolare di Spider?Man 3. Per gli appassionati di cinema, la serata è ricchissima: su Sky Cinema Uno arriva il cult Jerry Maguire, mentre Sky Cinema Collection propone l’avventura di Uncharted e il viaggio cosmico di Interstellar. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 31 marzo 2026: calcio, soap e film

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