Oggi, 13 marzo 2026, i telespettatori possono seguire vari programmi televisivi. Su Rai 1 va in onda “The Voice Generations”, mentre su Canale 5 si può guardare “Io sono Farah”. Su Iris viene trasmesso il film “Gli spietati”. Questi sono alcuni dei principali appuntamenti televisivi della giornata.

Guida ai programmi TV del 13 marzo 2026: “The Voice Generations” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Gli spietati” su Iris. La prima serata di venerdì 13 marzo 2026 offre su Rai 1 torna The Voice Generations 2026, con nuove Blind Auditions e storie familiari che emozionano. Canale 5 propone un nuovo episodio di Io sono Farah, la serie rivelazione che mescola thriller e melodramma. Per gli amanti del cinema spettacolare, Italia 1 punta su Aquaman, mentre Sky Cinema Collection accende la serata con Spider-Man: No Way Home, uno dei titoli più attesi del catalogo Marvel. Non manca la satira pungente di Fratelli di Crozza sul Nove, né l’approfondimento politico di Propaganda Live su La7. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 13 marzo 2026: talent, soap e film

