Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 12 marzo 2026. Su Rai 1 viene trasmessa una puntata di “Don Matteo”, mentre Canale 5 propone “Forbidden Fruit”. Su Sky Cinema Uno va in onda “Belli ciao”. Questi sono i principali appuntamenti televisivi previsti per la giornata.

Guida ai programmi TV del 12 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 12 marzo propone su Rai 1 Don Matteo, un classico intramontabile che continua a catalizzare l’attenzione degli spettatori. Rai 3 propone Splendida Cornice, lo show culturale di Geppi Cucciari che unisce ironia e divulgazione. Per chi cerca approfondimento politico, Rete 4 schiera Dritto e Rovescio, mentre La7 risponde con Piazzapulita, tra inchieste e dibattiti serrati. Sul fronte cinema, Sky punta su titoli forti: Interstellar su Sky Cinema Collection e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action promettono spettacolo e adrenalina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 12 marzo 2026: fiction, soap e film

Articoli correlati

I programmi TV di oggi 20 gennaio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 20 gennaio 2026: “Prima di noi” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Collateral” su Sky Cinema 1 La prima serata del 20...

Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 8 gennaio 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Emma” su Sky Cinema Romance La prima serata...

La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Marzo 2026 - LA GUARIGIONE Di EUGENIA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I programmi TV di oggi 12 marzo 2026...

Temi più discussi: Programmi TV 3 marzo 2026: cosa vedere stasera; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 10 marzo; La programmazione Tv Rai per la Festa della Donna: film e programmi in onda l’8 marzo; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 2 marzo.

I programmi TV di oggi 11 marzo 2026: film della serata e fictionGuida ai programmi TV dell'11 marzo 2026: Un amore a 5 stelle su Rai 1, Vanina su Canale 5, Stasera tutto è possibile su Rai 2 ... lopinionista.it

I programmi TV di oggi 9 marzo 2026: fiction, show e filmGuida ai programmi TV del 9 marzo 2026: Guerrieri su Rai 1, Scherzi a parte su Canale 5, I migliori giorni su Cine 34 ... lopinionista.it

Scopri i nostri programmi di oggi Mercoledì 11 Marzo DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com facebook

Sempre ottimi ascolti sul Nove per #CTCF: 1,4 milioni di telespettatori e quasi l’8% share, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 13 milioni di visualizzazioni dei video e 450 mila interazioni è ancora il programma più commentato della serata. G x.com