I programmi TV di oggi 26 marzo 2026 | calcio soap e film

Oggi, 26 marzo 2026, le principali emittenti trasmettono diverse programmazioni. Su Rai 1 va in onda la partita di calcio tra Italia e Irlanda del Nord. Canale 5 propone il film “Forbidden Fruit”, mentre Iris trasmette la pellicola “Testimone involontario”. Sono previsti anche altri programmi e soap opera nelle varie fasce orarie.

Guida ai programmi TV del 26 marzo 2026: “Italia-Irlanda del Nord” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Testimone involontario” su Iris. La prima serata del 26 marzo 2026 offre su Rai 1 Italia vs Irlanda del Nord, una sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Su Canale 5 torna la tensione di Forbidden Fruit, mentre Italia 1 propone il grande spettacolo catastrofico di The Day After Tomorrow. Per gli appassionati di cinema d’avventura, Canale 20 trasmette La mummia – Il ritorno, un classico moderno pieno di azione. Su Sky Cinema Uno, invece, spazio al fascino oscuro di Dracula: L’amore perduto, una rilettura gotica del mito del vampiro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 26 marzo 2026: calcio, soap e film Articoli correlati I programmi TV di oggi 12 marzo 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 12 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema Uno La prima serata del 12... I programmi TV di oggi 13 marzo 2026: talent, soap e filmGuida ai programmi TV del 13 marzo 2026: “The Voice Generations” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Gli spietati” su Iris La prima serata di... Stefano De Martino non trattiene le lacrime, l’applauso e l’emozione ad Affari Tuoi #affarituoi Tutti gli aggiornamenti su I programmi TV di oggi 26 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 19 marzo; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Programmi TV 25 marzo 2026: cosa vedere stasera; Tornano le soap nel pomeriggio della domenica di Canale 5. I programmi TV di oggi 25 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 25 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina su Canale 5, Salvate il soldato Ryan su Iris ... lopinionista.it Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 25 marzo in prima serataTornano i documentari, ma anche show frizzanti e di successo, fiction attese e tanti contenitori di attualità: ecco cosa c'è in TV stasera, mercoledì 25 marzo 2026 ... money.it PROGRAMMI DI GIOVEDI' 26 MARZO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@r - facebook.com facebook In arrivo i nuovi programmi per i licei, spazio all'Ia e all'Italiano. la Geografia sarà materia autonoma, la storia vista dall'Occidente #ANSA x.com