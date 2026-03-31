I libri per costruire armi il gruppo neonazista il canale Telegram | così il 17enne progettava la strage a scuola

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel marzo 2026 a Umbertide, in provincia di Perugia, con l’accusa di aver pianificato un attacco in una scuola di Pescara. Secondo le ricostruzioni, aveva reclutato altri giovani attraverso un canale Telegram, aveva studiato come fabbricare armi e bombe artigianali, e aveva in programma un’azione ispirata alla strage di Columbine, con un successivo suicidio.