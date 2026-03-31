I libri per costruire armi il gruppo neonazista il canale Telegram | così il 17enne progettava la strage a scuola
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel marzo 2026 a Umbertide, in provincia di Perugia, con l’accusa di aver pianificato un attacco in una scuola di Pescara. Secondo le ricostruzioni, aveva reclutato altri giovani attraverso un canale Telegram, aveva studiato come fabbricare armi e bombe artigianali, e aveva in programma un’azione ispirata alla strage di Columbine, con un successivo suicidio.
Umbertide (Perugia), 31 marzo 2026 – Reclutava affiliati sul web, istruiva gli altri sulla fabbricazione di bombe e armi artigianali, pianificava l’assalto a un istituto scolastico di Pescara a cui sarebbe seguito il suicidio, ispirandosi alla Columbine. Da qualche mese viveva a Umbertide dove al mattino frequentava regolarmente il campus, anche con ottimo rendimento, ma nel pomeriggio o di notte a soli 17 anni, viveva una doppia identità criptata e legata al terrorismo e all’estremismo radicale. Progettava una strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia per terrorismo L’arresto del 17enne in casa. I carabinieri del Raggruppamento Operativo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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