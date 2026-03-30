Terrorismo 17enne in manette | aveva manuali per costruire armi e progettava una strage a scuola

Un ragazzo di 17 anni, residente nella provincia di Perugia ma originario di Pescara, è stato arrestato e trasferito in un istituto penale minorile a Perugia. L'ordine è stato emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, su richiesta della Procura minorile. Durante l’indagine sono stati trovati manuali per costruire armi e documenti relativi a un progetto di attacco a scuola.

Un 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto Penale Minorile, a Perugia, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su richiesta della Procura per i Minorenni. L'ordinanza è stata effettuata nelle prime ore della mattinata odierna, al termine di un'operazione nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, da parte del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. Il minore è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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"... È questa concezione della vendetta che può trasformare un soldato in un assalitore o in un assassino, che può far diventare una persona che combatte il terrorismo un terrorista." Trude Teige, "Quando la nonna ballava sotto la pioggia". x.com