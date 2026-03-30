Un minorenne è stato arrestato con l’accusa di aver posseduto manuali per la costruzione di armi e di aver pianificato un attacco simile alla strage di Columbine del 1999. Secondo gli inquirenti, il ragazzo aveva ideato un piano per compiere una sparatoria in un istituto scolastico e aveva intenzione di togliersi la vita subito dopo. L’operazione di polizia si è conclusa con il fermo del giovane.

Progettava una strage ispirandosi a quella alla Columbine High School del 20 aprile 1999 e subito dopo di suicidarsi. È finito sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori per l'indagine 'Imperium', conclusa nel luglio scorso dalla Sezione Anticrimine Carabinieri di Brescia e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di quel capoluogo. Da quel momento, il 17enne non è mai stato perso di vista. Così ll'alba di lunedì, nel Perugino, il 17enne è stato arrestato con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terrorismo, 17enne in manette: aveva manuali per costruire armi e progettava una strage a scuola alla "Columbine"

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