Oggi Controradio celebra i suoi 50 anni di attività con una festa in diretta radiofonica e un evento al Tenax a Firenze. L’emittente indipendente, fondata mezzo secolo fa, organizza questa giornata speciale coinvolgendo ascoltatori e pubblico presente per festeggiare il traguardo raggiunto. La radio ha mantenuto la sua presenza nel panorama locale e nazionale nel corso degli anni.

Firenze, 31 marzo 2026 - Controradio, emittente radiofonica indipendente, compie 50 anni e oggi li festeggerà in diretta e al Tenax. Trascorrerà con una giornata di diretta - con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi e il pubblico - fatta di ricordi, voci, testimonianze ed auguri per ripercorrere la storia dell'emittente, che continua. La sera festa al Tenax con i mitici dj di Controradio - Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Gimmy Tranquillo e Alias The Terrible -, special guest Flame Parade e Vicky Le Roy. Controradio esordisce nel 1976 dal castello di Montalbano, sopra Rovezzano. Il nome viene dal libro 'Informazione e controinformazione' di Pio Baldelli che ne è stato per cinque lustri il direttore responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 50 anni di Controradio, festa in diretta (e al Tenax)

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