Bocciofila in festa | 50 anni e non sentirli

La Bocciofila Città di Castello ha celebrato domenica il suo cinquantesimo anniversario, coinvolgendo numerosi appassionati e soci. Per l’occasione, il bocciodromo comunale si è animato con giochi, incontri e momenti di convivialità, testimonianza di un legame durato mezzo secolo con il territorio e con gli amanti di questo sport. La festa ha riunito persone di tutte le età, rafforzando lo spirito di comunità.

CITTÀ DI CASTELLO - Mezzo secolo di passione, tradizione e legame indissolubile con il territorio: la Bocciofila Città di Castello ha spento domenica le sue prime 50 candeline, trasformando il bocciodromo comunale nel cuore di una festa che ha saputo unire l'agonismo sportivo all'amicizia. Cinquant'anni non sono solo un numero, ma il racconto di generazioni che si sono ritrovate attorno a una corsia di gioco, condividendo fatiche, vittorie e, soprattutto, un senso di appartenenza che il presidente Paolo Bettacchioli ha rappresentato con orgoglio in questa giornata. L'importanza del traguardo è stata sottolineata dal sindaco Luca Secondi e dall'assessore Benedetta Calagreti, che hanno voluto tributare un omaggio ufficiale a una realtà che definiscono "parte integrante della storia della città.