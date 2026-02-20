A Ferrara i big della musica italiana È festa per i 50 anni di Radio 105

A Ferrara, la celebrazione dei 50 anni di Radio 105 ha portato i più grandi artisti italiani in città. La causa è questa ricorrenza speciale, che ha trasformato piazza Trento e Trieste in un palco all’aperto. Dal 20 al 22 marzo 2026, i concerti gratuiti attirano migliaia di persone, che ascoltano le esibizioni di cantanti e band famose. La piazza si riempie di luci e musica, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. La città si prepara a vivere tre giorni di grande musica italiana.

Ferrara si prepara a vivere uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. Il 20, 21 e 22 marzo 2026 piazza Trento e Trieste si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per tre giorni di concerti gratuiti, che promettono di portare in città il meglio della scena musicale italiana. L'iniziativa, ideata e prodotta da RadioMediaset, celebra i 50 anni di Radio 105 e segna una svolta nel calendario degli eventi nazionali: per la prima volta, un appuntamento di questa portata viene organizzato fuori dal tradizionale periodo estivo. Ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi ieri mattina, è stato il sindaco Alan Fabbri, che ha sottolineato la portata dell'iniziativa: "Grazie a tutti i collaboratori, in particolar modo per l'opportunità che ci è stata offerta da Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset.