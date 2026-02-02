Da 50 anni al fianco dei gommisti | festa per i 50 anni della Tosi Attrezzature

La Tosi Attrezzature compie 50 anni e festeggia con una giornata speciale al PalaTodisco di San Giuliano Terme. L’azienda di Casciana Terme Lari ha invitato clienti e collaboratori per ricordare mezzo secolo di attività al fianco dei gommisti. Un’occasione per ripercorrere la storia e ringraziare chi, in tutti questi anni, ha contribuito al suo successo.

50 anni di attività per la Tosi Attrezzature che dal 1976 è partner di fiducia dei gommisti. L'azienda di Casciana Terme Lari ha festeggiato il traguardo con una giornata celebrativa al PalaTodisco di San Giuliano Terme. Fondata dalla visione di un giovanissimo Alessandro Tosi e cresciuta grazie al pilastro gestionale rappresentato da Sonia Matteoni, l'azienda ha trasformato l'esperienza diretta sul campo in un'eccellenza costruttiva a marchio STAR. Oggi, questo percorso di attenzione al cliente prosegue con il figlio Antonio Tosi, che porta avanti la tradizione dell'ascolto applicandola alle nuove sfide tecnologiche e alla ricerca della perfezione.

