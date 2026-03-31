Guttuso a Bagheria | 15 partecipanti per sbloccare la visita al museo

A Bagheria si sta organizzando un incontro dedicato all’opera di Renato Guttuso presso il Museo Guttuso, che coinvolgerà quindici partecipanti. L’evento mira a favorire l’accesso alla visita del museo, che al momento è bloccata. La partecipazione è limitata, e l’obiettivo è facilitare l’ingresso ai visitatori interessati.

Un viaggio culturale si prepara a Bagheria, dove il Museo Guttuso ospiterà un incontro speciale dedicato all’opera di Renato Guttuso. L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo 2026 alle ore 10:00 presso via Rammacca, 9, nel cuore della cittadina metropolitana palermitana. Questa iniziativa non è una semplice visita turistica ma un percorso narrativo curato dai volontari dell’associazione TACUS, volto a smontare gli stereotipi sulla Sicilia attraverso la lente realista e sociale dell’artista. L’evento richiede una prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti, confermando titolo, numero di partecipanti e dati di contatto. Il costo d’accesso è fissato a dieci euro a persona, con sconti per i soci e l’ingresso gratuito per i minori di dodici anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guttuso a Bagheria: 15 partecipanti per sbloccare la visita al museo Articoli correlati Renato Guttuso "oltre la tela": a Bagheria visita guidata al museo di Villa CattolicaUn viaggio immersivo alla scoperta di uno degli artisti più magnetici e influenti del Novecento italiano: Renato Guttuso, lucido interprete della sua... Renato Guttuso "oltre la tela": visita guidata al museo di Villa CattolicaDomenica 18 gennaio, nell’anniversario della scomparsa, Tacus propone un itinerario culturale dedicato a uno degli artisti più influenti e... “O corte a Dio – L’ombra dei Branciforti” a Bagheria: la storia rivive, visita teatralizzata a Villa ButeraL’Associazione di Promozione Sociale “Liberi Tutti APS”, in collaborazione con il Comune di Bagheria, presenta “O corte a Dio – L’ombra dei...