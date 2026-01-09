Renato Guttuso oltre la tela | visita guidata al museo di Villa Cattolica
Domenica 18 gennaio, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Renato Guttuso, Tacus organizza una visita guidata a Villa Cattolica dedicata al celebre artista. L’itinerario offre un approfondimento sulla sua figura e sul suo percorso artistico, evidenziando il ruolo di Guttuso come interprete del Novecento italiano. Un’occasione per conoscere da vicino le sue opere e il suo contributo alla storia dell’arte, in un contesto ricco di storia e cultura.
Domenica 18 gennaio, nell’anniversario della scomparsa, Tacus propone un itinerario culturale dedicato a uno degli artisti più influenti e rappresentativi del Novecento italiano: Renato Guttuso, figura vigorosa e carismatica, interprete lucido del suo tempo, capace di restituire sulla tela la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Renato Guttuso oltre la tela: la Sicilia prende forma; Ceramiche e quadri, un lascito da 830mila euro.
