A Bagheria si tiene una visita guidata al museo di Villa Cattolica dedicata a Renato Guttuso. L'esposizione permette di esplorare le opere dell'artista, noto per aver rappresentato aspetti sociali, politici e umani attraverso la sua pittura. La mostra offre un'occasione per osservare da vicino i quadri che hanno segnato il Novecento italiano, con dettagli e caratteristiche delle sue creazioni.

Un viaggio immersivo alla scoperta di uno degli artisti più magnetici e influenti del Novecento italiano: Renato Guttuso, lucido interprete della sua epoca, capace di imprimere sulla tela tutta la forza sociale, politica e carnale della realtà, restituendone tensioni, contrasti e vitalità con uno sguardo penetrante e mai conciliatorio.L'itinerario prende vita con un'esclusiva visita guidata al Museo Guttuso, vero e proprio tempio dell'arte contemporanea nel cuore di Bagheria. Ospitato nella maestosa cornice di Villa Cattolica, il sito accoglie un corpus espositivo di straordinaria rilevanza: dipinti, disegni e opere grafiche che delineano con chiarezza l’evoluzione stilistica dell’artista e la forza espressiva del suo realismo, concreto, luminoso, talvolta aspro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Renato Guttuso "oltre la tela": a Bagheria visita guidata al museo di Villa Cattolica

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