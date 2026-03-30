A Bagheria, presso Villa Butera, si svolge una visita teatralizzata notturna intitolata “O corte a Dio – L’ombra dei Branciforti”. L’evento è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Liberi Tutti APS” in collaborazione con il Comune di Bagheria. La manifestazione permette ai partecipanti di rivivere le atmosfere storiche della residenza attraverso una rappresentazione teatrale nelle sale della villa.

L’Associazione di Promozione Sociale “Liberi Tutti APS”, in collaborazione con il Comune di Bagheria, presenta “O corte a Dio – L’ombra dei Branciforti”, un’inedita visita teatralizzata notturna tra le sale di Villa Butera. L’evento si distacca dal format della classica visita guidata per offrire un'esperienza immersiva e sensoriale. I visitatori, infatti, saranno proiettati direttamente nel Seicento siciliano (e non solo), trasformandosi in testimoni oculari delle origini di Bagheria. Accompagnati da un cicerone e dalle “performance” degli attori, gli ospiti incontreranno i protagonisti della corte: il principe Giuseppe Branciforti e sua moglie Caterina, i loro avi e i loro discendenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “O corte a Dio – L’ombra dei Branciforti” a Bagheria: la storia rivive, visita teatralizzata a Villa Butera

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