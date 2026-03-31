Grosso incendio a Vimercate a fuoco l’ex Ibm | bruciati oltre 2mila metri quadri

Nel pomeriggio di ieri a Vimercate si è sviluppato un incendio che ha interessato l’ex complesso industriale situato in via Kennedy. Le fiamme hanno coinvolto il tetto di uno dei capannoni, bruciando oltre 2.000 metri quadrati di struttura. L’incendio si è verificato intorno alle 16 e le cause rimangono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Grosso incendio nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, a Vimercate. Intorno alle 16 in via Kennedy, nell’area dell’ex Ibm, per cause ancora da chiarire le fiamme si sono sviluppate sul tetto di uno capannoni. Dopo un intervento durato svariati minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che hanno bruciato l’intera copertura di uno degli edifici, in tutto circa 2mila metri quadrati. Sul posto anche i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme ai carabinieri, giunti in loco per i rilievi del caso. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Grosso incendio a Vimercate, a fuoco l’ex Ibm: bruciati oltre 2mila metri quadri Articoli correlati Incendio a Corte Franca, divorati dalle fiamme oltre 5200 metri quadri di boscoCorte Franca (Brescia), 30 marzo 2026 – Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio è divampato nei boschi di Corte Franca,... Sequestrato un lido di oltre quattromila metri quadriGli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto, in una più ampia operazione di controllo di tutto il... Camion prende fuoco improvvisamente nel piazzale, intervengono i pompieri: tre mezzi bruciati nell'incendioGrande paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio che si è verificato stanotte nell'area del Consar a Ravenna, vicino alla strada statale...