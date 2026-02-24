Sequestrato un lido di oltre quattromila metri quadri

Un controllo della Polizia municipale di Pozzuoli e della Capitaneria di Porto ha portato al sequestro di un lido di oltre quattromila metri quadrati in località Arco Felice. La motivazione deriva da irregolarità nelle autorizzazioni e violazioni delle norme ambientali. Durante l’operazione, sono stati riscontrati lavori abusivi e mancanza di documentazione necessaria. La struttura rimane sotto sequestro fino a nuove verifiche e eventuali azioni successive.

Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto, in una più ampia operazione di controllo di tutto il litorale, hanno proceduto al sequestro di una struttura balneare in località Arco Felice di oltre quattromila metri quadrati. Al centro del sequestro del lido, avvenuto per la perdita del titolo concessorio vigente, per motivi debitori nei confronti del Comune di Pozzuoli, i caschi bianchi del comandante Fabio Felice De Silva e gli uomini del tenente di vascello Agostino Galati, hanno accertato che tale struttura, utilizzata durante il periodo estivo per finalità turistico ricreative, si componeva di una pedana di circa 500 metri quadrati su cui insisteva una passerella, una biglietteria, un chiosco bar, ombrelloni, lettini, una passerella oltre a manufatti, destinati a locali igienici, infermeria e ripostiglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Terra dei Fuochi: sequestrato un cantiere navale di 4mila metri quadri abusivo Materiale di demolizione in un'area sotto vincolo, sequestrato il terreno di 20mila metri quadriSu delega della procura, la Polizia Municipale ha sequestrato un’area di circa 20 mila metri quadrati. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Blitz antimafia nel bunker del narcos di Aprilia, sequestrato un tesoro da 10 milioni a il Gatto; CARENZE DELLA SICUREZZA, LAVORO IRREGOLARE E DISCOTECA ABUSIVA: SEQUESTRATO IL BABÙ; Controlli Polizia Locale: sequestrati 400 articoli in vetro artistico; Fermati in 3 con la carta d'identità senza microchip. Un altro giovane scoperto con l'hashish. Debiti verso il comune di Pozzuoli, sequestrato lido ad Arco FelicePOZZUOLI – Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli e i militari della Capitaneria di Porto, durante un’ampia operazione di controllo su tutto il litorale, hanno proceduto al sequestro di una s ... cronacaflegrea.it Golfo di Policastro: sequestrato uno stabilimento balneareÈ stata sequestrata una struttura balneare a Capitello, frazione marina del comune di Ispani, in provincia di Salerno. Il provvedimento è avvenuto dopo un sopralluogo eseguito dal personale ... ilmattino.it Un corpo senza vita è stato scoperto questa mattina nei pressi del Lido Nausicaa. L’area interessata è stata posta sotto sequestro e l’accesso interdetto per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza - facebook.com facebook