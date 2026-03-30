Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio si è sviluppato nei boschi di Corte Franca, in Franciacorta, nel Bresciano. Le fiamme hanno interessato un’area di oltre 5200 metri quadrati di vegetazione, coinvolgendo il patrimonio boschivo locale. Le squadre di pronto intervento sono intervenute prontamente per cercare di domare il rogo e contenere i danni.

Corte Franca (Brescia), 30 marzo 2026 – Nella serata di domenica 29 marzo, poco prima delle 22, un incendio è divampato nei boschi di Corte Franca, in Franciacorta, nel Bresciano. Le fiamme si sarebbero sviluppate all’altezza di via Giuseppe Verdi. Scattato l’allarme, dalla sala operativa provinciale sono immediatamente partite le squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Palazzolo, Chiari e Sale Marasino, con autopompa serbatoio e moduli boschivi. A causa delle difficoltà di accesso e della morfologia del territorio, prima che le squadre riuscissero a raggiungere la zona e a spegnere le fiamme, è andata purtroppo distrutta una grossa porzione di bosco, circa 5200 mq. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Corte Franca, divorati dalle fiamme oltre 5200 metri quadri di bosco

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